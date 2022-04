Ruud de Wild heeft een schilderij gemaakt voor Jan Rot, die nog maar een paar weken te leven heeft. Het doek, dat geïnspireerd is op de vertaling die Rot maakte van het lied My Way van Frank Sinatra, staat vrijdag op de voorpagina van het AD.

De Wild kwam in aanraking met klassieke muziek door de vertaling die Rot maakte van Die Zauberflöte van Mozart. "Het is vloeken in de kerk", zegt De Wild in het AD. "Maar de tekst van Ik was, de Jan Rot-versie van My Way, komt bij mij veel meer aan dan die van het origineel. Jan Rot is eigenzinnig, one of a kind."

Rot liet begin april weten dat hij alle optredens die hij nog had staan, heeft geannuleerd. De conditie van de zanger, schrijver en vertaler, die uitgezaaide darmkanker heeft, is dusdanig achteruitgegaan dat hij niet meer kan optreden. Hij heeft nog maar een paar weken te leven, schreef hij op Facebook.

"Na een nieuwe scan is als een mokerslag aangekomen dat ik niet nog - zoals verwacht - een paar maanden, maar eerder een paar weken te leven heb. Mijn conditie holt achteruit. Daarmee zijn alle plannen van de baan, het restant van OK Boomer en helaas, helaas ook het grote afscheidsfeest in de Nieuwe Luxor op 24 april", schreef Rot.

Rot is schrijver van boeken en liedjes en hij vertaalde de teksten van musicals als Hello, Dolly! en Jersey Boys. Ook de teksten van de Nederlandse versie van de rockopera Tommy van The Who zijn van zijn hand. In de zomer kreeg hij te horen dat hij uitgezaaide darmkanker heeft.