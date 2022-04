De politie heeft bevestigd dat rapper DaBaby woensdagochtend een indringer in zijn been heeft geschoten. Dit gebeurde op het landgoed van de Amerikaanse artiest in North Carolina.

Volgens TMZ had de dertigjarige vader van drie kinderen nog een woordenwisseling met de man voordat hij hem in zijn been schoot. De verdachte werd snel naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar.

Verdere details over de schietpartij wilde de politie niet geven, behalve dat het ging om een "geïsoleerd incident" en dat "er geen bedreiging voor de omgeving in het algemeen" was. Vrijdagochtend werd duidelijk dat DaBaby zelf de schutter was.