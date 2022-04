Darren Criss en zijn vrouw Mia Swier zijn begin deze week ouders geworden van een dochter. Dat heeft de acteur donderdag laten weten op Instagram.

Criss, bekend van onder meer Glee en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, schrijft bij een foto van hem, Mia en hun dochter: "M & D hebben mooie muziek gemaakt", met daarbij de muzikale naam van het meisje: Bluesy Belle Criss.

Criss en Swier zijn al elf jaar bij elkaar en verloofden zich in 2018. Het jaar erop stapten ze in het bijzijn van diverse Glee-collega's in het huwelijksbootje in New Orleans. Afgelopen oktober maakten ze bekend hun eerste kind te verwachten. Dat deden ze door een video te delen waarin ze in een opnamestudio naar de hartslag van hun baby luisteren.