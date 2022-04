Dennis Weening is vaak gevraagd voor The Passion, maar lange tijd was hij er niet klaar voor. De presentator, die dit jaar de rol van Judas speelde, leefde lang als Jehova's getuige. Dat vertelde hij donderdag na afloop van het paasverhaal geëmotioneerd in The Passion Talk op NPO1 Extra.

"De manier waarop ik ben uitgesloten, het heeft me veel moeite en tijd gekost om dat te verwerken", zei Weening, die ook vertelde het moeilijk te vinden om over het onderwerp te praten. "Ik heb heel veel tijd nodig gehad om over God of de Bijbel na te denken, ik wist er namelijk alles van."

Uiteindelijk zei Weening ja tegen de rol van Judas, die Jezus (gespeeld door Soy Kroon) verraadt. "Het is net als met een relatie. Als iets verkeerd afloopt, kost het tijd om het te verwerken. Het heeft heel veel tijd gekost, daarom wilde ik nooit eerder meewerken."

Weening vond de rol van Judas wel een toepasselijke om te spelen. "In de ogen van heel veel mensen ben ik misschien wel een judas, omdat er niet met mij gesproken en gepraat wordt. Ik ben nu wel op de juiste plek in mijn leven om daar een gezicht aan te geven."

Een emotioneel moment voor Weening was de judaskus die hij Kroon moest geven. Daarbij raakte Judas geëmotioneerd, maar die tranen waren niet gespeeld, aldus de presentator. "Het kwam allemaal terug. Mijn verleden kwam hier letterlijk terug. Het voelde alsof ik mijn hele verleden heb verraden."