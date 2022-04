De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben donderdag een bezoek gebracht aan koningin Elizabeth. Het stel komt vrijdag in Nederland aan voor de Invictus Games, maar maakte onderweg een stop op Windsor Castle in Engeland.

Het is de eerste keer sinds de uitvaart van prins Philip, de man van koningin Elizabeth, dat Harry in Engeland is. De prins wilde eerder dit jaar niet naar de herdenkingsdienst van zijn opa, omdat hij het idee heeft dat zijn gezin gevaar loopt in Engeland.

Volgens prins Harry staat het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hem niet toe zelf te betalen voor zijn beveiliging in het Verenigd Koninkrijk. Op het Londense Windsor Castle hadden Harry en Meghan een ontmoeting met Elizabeth en prins Charles, de vader van Harry.

In 2020 legden Harry en Meghan hun koninklijke taken en titels al neer. Het stel verhuisde naar de Amerikaanse staat Californië, waar de twee nu nog wonen met hun kinderen Archie en Lilibet. Het vertrek van Harry en Meghan leverde hen veel kritiek op. De band met de familie zou sindsdien moeizaam zijn.

Van vrijdag tot en met volgende week zaterdag is Harry in Nederland voor de Invictus Games, een door hem geïnitieerd sportevenement voor mentaal en fysiek gewonde militairen. Meghan gaat naar verluidt eerder terug naar de VS.