Kaley Cuoco ziet een derde huwelijk niet zitten. De actrice vertelt donderdag in Glamour dat ze na twee gestrande huwelijken nooit meer zal trouwen.

De actrice, die bekend werd door haar rol als Penny in The Big Bang Theory, was van 2013 tot 2016 getrouwd met tennisser Ryan Sweeting. Aan haar vorige huwelijk met professioneel paardrijder Karl Cook kwam vorig jaar een einde.

De actrice is momenteel single en zegt dat ze de tijd neemt om aan zichzelf te werken. Het afgelopen jaar was erg stressvol vanwege haar drukke schema voor de serie The Flight Attendant en haar scheiding.

"Ik speelde dan emotionele scènes en bij thuiskomst moest ik dan huilen over mijn eigen leven", vertelt de actrice. Cuoco is ook in therapie gegaan om zichzelf te leren vergeven voor fouten die ze in haar vorige relaties heeft gemaakt.

De 36-jarige actrice sluit ook niet uit dat ze later alsnog de liefde vindt. "Ik zou wel graag een langdurige relatie of partnerschap willen. Ik geloof in de liefde omdat ik geweldige relaties heb gehad. Ik weet dat ze er zijn."