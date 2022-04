Het leven van de familie Kardashian-Jenner is vanaf donderdag te volgen op Disney+. Naar eigen zeggen is de serie The Kardashians intiemer, beter geproduceerd en actueler dan voorgaande realityserie Keeping Up With the Kardashians. Ook zullen we de realitysterren vaker afzonderlijk van elkaar zien.

De E!-realityreeks Keeping Up With the Kardashians eindigde vorig jaar juni na twintig seizoenen. Niet lang daarna werd The Kardashians aangekondigd: een meerjarige samenwerking tussen de familie en Disney. Hoewel in beide series het persoonlijke leven van de realitysterren centraal staat, zal er in de nieuwe reeks wel het een en ander veranderen.

Zo wordt The Kardashians meer gepresenteerd als een documentaireserie. Ook zou de serie intiemer zijn dan Keeping Up. "Mijn doel", legt Kim uit aan Variety, "was dat het vertrouwd voelt, zoals: o mijn God, ze zijn terug, maar dan bijgewerkt of gewoon een beetje intiemer." De vierde muur wordt regelmatig doorbroken, de familie richt zich dan rechtstreeks tot de kijkers.

De gebeurtenissen uit de levens van de realitysterren zullen nu sneller in de serie te zien zijn. De tijd tussen het filmen en de productie is korter en de beelden staan dus eerder online, aldus Variety. "We willen dat het zo actueel mogelijk is", aldus Kim.

De gezinsleden zijn vaker afzonderlijk van elkaar te zien. "Vroeger zag je ons alleen als gezin samen. Nu wordt onze individuele reis en ons dagelijks leven meer in beeld gebracht. En we komen op een natuurlijke manier samen wanneer het ervan komt", vertelt Kim. Voorheen werden de familieleden geforceerd bij elkaar gebracht om ze samen te filmen.

Er is nu meer budget en daardoor denken de makers de kwaliteit van de productie te kunnen verhogen. Zo kunnen we veel droneopnames verwachten. Ook zou de audio van betere kwaliteit zijn.