Yvonne Coldeweijer en Samantha Steenwijk ontmoeten elkaar vrijdag in de rechtbank, omdat de zangeres een kort geding had aangespannen tegen de eigenaresse van het juicekanaal Life of Yvonne. Steenwijk wil 5.000 euro en een rectificatie en hoopt dat de rechter haar gelijk geeft. Wat is er ook alweer gebeurd?

Coldeweijer heeft een van de populairste juicekanalen van Nederland. Op die juicekanalen delen makers roddels over bekende Nederlanders op basis van bronnen en eigen onderzoek. Voor een groot gedeelte gebeurt dat op Instagram, maar Coldeweijer is ook actief YouTube. Daar plaatste ze een video over Steenwijk en de manier waarop zij is afgevallen.

De zangeres zegt zelf dat ze gewicht is kwijtgeraakt met paardrijden en door kleinere porties te eten. Coldeweijer meent dat er iets anders achter zit: zij heeft begrepen dat Steenwijk gebruik heeft gemaakt van illegale dieetpillen. Haar verhaal baseerde ze op de getuigenis van twee bronnen, vertelde Coldeweijer later. Daarbij heeft ze geen wederhoor gepleegd, gaf ze ook toe.

De video waarin Coldeweijer haar beweringen deed, is al lang offline en ze heeft ook een rectificatie geplaatst. Dat is echter niet voldoende, bleek vorige week. Coldeweijer vertelde haar volgers dat Steenwijk 5.000 euro van haar eist en dat de zangeres ook wil dat ze haar bronnen prijsgeeft. Daarnaast zou de rectificatie niet volgens de afspraken zijn geplaatst, en dus wil Steenwijk dat Coldeweijer dat nogmaals doet.

De rechtbank van Amsterdam heeft bevestigd dat de zaak tegen Coldeweijer vrijdag dient, maar niet wie de aanklager is. Ook het management van Steenwijk wilde niet bevestigen dat het kort geding door de zangeres is aangespannen. Haar advocaat deed dat even later wel, maar wilde niets zeggen over de hoogte van het bedrag dat de zangeres eist.

Vrijdag om 10.30 uur staat het kort geding gepland en volgens Coldeweijer wordt het een interessante zitting. Zij beweert dat de aanklacht veel smeuïge details telt en dat die vrijdag naar buiten zullen komen. Coldeweijer is overigens niet van plan de namen van haar bronnen prijs te geven.