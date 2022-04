Acteur Cuba Gooding Jr. heeft bekend dat hij in 2018 een vrouw heeft aangerand in een nachtclub in New York. De schuldbekentenis kwam bijna drie jaar nadat de acteur werd gearresteerd nadat drie vrouwen aangifte tegen hem hadden gedaan wegens grensoverschrijdend gedrag, aldus persbureau AP.

Gooding (54) werd beschuldigd van verkrachting van drie verschillende vrouwen in nachtgelegenheden in 2018 en 2019. De behandeling van de zaak liep vertraging op omdat omdat zijn advocaten probeerden de aanklacht te verminderen of te laten seponeren.

In een rechtbank in New York vertelde de acteur dat hij een serveerster in de nachtclub LAVO New York "op haar mond had gekust" zonder dat zij daar toestemming voor had gegeven. De andere beschuldigingen bleef hij ontkennen.

Nu Gooding in één zaak een bekentenis heeft afgelegd, krijgt hij vermoedelijk geen celstraf. Wel moet hij zes maanden doorgaan met counseling. Volgens de Amerikaanse wetgeving kan hij daarna worden veroordeeld worden voor intimidatie.

Gooding werd in juni 2019 gearresteerd nadat een 29-jarige vrouw de politie vertelde dat hij haar in haar borst had geknepen in een nachtclub in New York. Een paar maanden later deden nog twee vrouwen aangifte tegen de acteur, onder wie de serveerster die hij in 2018 zonder toestemming op de mond had gekust.