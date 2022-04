Johnny de Mol heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gevraagd een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en tot zijn vervolging over te gaan na de aangifte van mishandeling door zijn ex Shima Kaes. De presentator wil dat de zaak voor de rechter komt, meldt zijn advocaat Peter Plasman woensdag.

Kaes beschuldigt De Mol ervan dat hij haar tijdens hun relatie in 2015 heeft mishandeld en deed hier in 2020 aangifte van. Onlangs verscheen een artikel in HP/De Tijd waaruit blijkt dat Kaes naast foto's ook verslagen van een huisarts en de eerste hulp heeft. Ook zijn er getuigen geweest van de vermeende mishandeling.

De Mol heeft de beschuldigingen altijd categorisch ontkend. Met een grondig onderzoek van justitie en strafvervolging hoopt hij een einde te kunnen maken aan de beschuldigingen aan zijn adres, die hij in het openbaar moet weerleggen.

De presentator wil dat dit gebeurt "bij de enige plaats waar dit thuishoort, namelijk bij politie en justitie en niet in de publiciteit", aldus Plasman. De Mol ziet volgens hem de uitkomst van een strafzaak met vertrouwen tegemoet.

Volgens Plasman hebben de zaakwaarnemers van Kaes voor haar aangifte contact gelegd met zowel Johnny de Mol als zijn ouders, "om de familie tot een prestatie te bewegen - lees: betaling". De Mol en zijn vader John de Mol deden daarop aangifte van een poging tot afdreiging, een juridische term voor chantage.

'De Mol min of meer gegijzeld door acties Kaes'

Plasman zegt dat Kaes en haar team voortdurend de media opzoeken. De advocaat stelt dat zijn cliënt in zijn persoonlijk en maatschappelijk functioneren wordt beperkt. "Hij wordt door de acties van mevrouw Kaes en haar zaakwaarnemer min of meer gegijzeld."

De Mol heeft van meet af aan bij het OM aangedrongen op een snelle beslissing over zowel de aangifte van Kaes als die van hemzelf en zijn vader. Volgens Plasman heeft de officier van justitie toegezegd dat de beslissingen nog deze maand bekendgemaakt zullen worden.

Als het OM geen gevolg geeft aan zijn verzoek tot een strafrechtelijk onderzoek en vervolging, dan zal De Mol bij het gerechtshof een beklagprocedure starten. Op die manier zou hij dan alsnog zijn eigen vervolging kunnen afdwingen, zegt Plasman.