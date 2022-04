Bas Muijs heeft in december vorig jaar een zware hartaanval gehad. De acteur moest daarna een openhartoperatie ondergaan en was maanden bezig met revalideren. Dat vertelt de 45-jarige Hagenaar woensdag aan Omroep West, waar hij tot vorig jaar actief was als radio-dj.

"Het was een heel ernstige hartaanval, waar ik bijna dood aan ben gegaan", zegt Muijs, die jarenlang te zien was als Stefano Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden. In het ziekenhuis kreeg hij vier bypasses, waarna de meest acute problemen voorbij waren. "Ik leef weer, ik doe het weer. Ik kan weer verder."

Na de operatie volgde een lange periode van herstel. "Ik was tot niks in staat. Je wordt gewoon open gezaagd en de dagen daarna voel je dat maar al te goed. Je moet weer mens worden en dat doet ontzettend veel pijn. Zeker de eerste weken slik je alleen maar pijnstillers", zegt Muijs over die periode.

De hartaanval kwam niet alleen fysiek, maar ook mentaal flink binnen. "Wat doet het met je als je ineens bijna-dood bent? Dan moet je opnieuw leren omgaan met jezelf."