Amber Heard heeft haar ex-man Johnny Depp voor het eerst officieel beschuldigd van seksueel misbruik. Maandag is de rechtszaak begonnen die de acteur aanspande tegen zijn ex-vrouw van start gegaan en dinsdag vertelde haar advocaat dat Depp tijdens het huwelijk gebruik heeft gemaakt van dwang.

Let op: de ervaringen die hieronder beschreven zijn, kunnen als schokkend ervaren worden.

In een eerdere rechtszaak werd tot in detail besproken welke incidenten zouden hebben plaatsgevonden tijdens het huwelijk van Depp en Heard. Daarbij beschuldigden de twee elkaar van het gebruik van geweld in hun relatie. Seksueel geweld werd tijdens die behandeling echter niet genoemd.

Volgens de advocaat van Heard zou een van de ergste incidenten hebben plaatsgevonden tijdens een verblijf in Australië, kort voor het stel hun scheiding aankondigde. Depp zou bij dat incident acht tot tien xtc-pillen tot zich hebben genomen, Heards nachtjapon van haar lijf hebben gescheurd en haar hebben gepenetreerd met een glazen fles.

Depps advocaten hebben in de rechtbank direct gezegd dat het incident nooit heeft plaatsgevonden. Zij noemen het verdacht dat Heard dit voorbeeld niet heeft gebruikt in de zittingen bij de vorige rechtszaak. Daarbij zegt Depp dat hij het slachtoffer was van geweld en misbruik in de relatie en niet Heard.

Die vorige zaak verloor Depp: hij wilde een schadevergoeding en een rectificatie van de krant The Sun die de acteur een vrouwenmepper had genoemd. Deze nieuwe zaak, die dient in de Verenigde Staten, heeft hij direct tegen zijn ex-vrouw aangespannen. Hij eist ruim 50 miljoen dollar (46 miljoen euro) van haar.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met onder andere Centrum Seksueel Geweld: 0800-0188.