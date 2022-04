Gerard Joling is weer thuis nadat hij een week in het ziekenhuis heeft doorgebracht wegens een longontsteking. De 61-jarige zanger laat dinsdag weten dat het elke dag een stukje beter met hem gaat.

"Ik ben ontzettend blij dat ik naar huis mag. Maar dat snap je natuurlijk wel", vertelt de artiest in een vlog op zijn YouTube-kanaal. "Ik wil alle mensen in het ziekenhuis bedanken die voor me gezorgd hebben. Ook wil ik alle fans bedanken die mij van alles hebben gestuurd. Echt heel lief."

Joling werd precies een week geleden opgenomen in het ziekenhuis nadat hij al enkele weken kampte met een longontsteking. Hij miste daardoor ook de feestelijke start van de kaartverkoop voor het komende Toppers-concert in de Johan Cruijff ArenA.

Vlak voor het weekend liet zijn management aan ANP weten dat de zanger zich goed voelde en naar verwachting snel naar huis zou mogen. Daar is uiteindelijk toch nog een weekend overheen gegaan.