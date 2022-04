Gaan Billy Ray (60) en Tish Cyrus (54) nu echt scheiden? De ouders van Miley stelden al twee keer eerder uit elkaar te gaan, maar bleven uiteindelijk toch samen. Of drie keer scheepsrecht is en ze nu wel een punt achter hun huwelijk van 28 jaar zetten, is nog maar de vraag.

Scheidingsaanvraag nummer 1: 26 oktober 2010

Billy Ray Cyrus geeft op 28 december 1993 in het geheim zijn jawoord aan Leticia 'Tish' Finley. Het stel is dan al langere tijd samen: een jaar eerder wordt dochter Miley geboren. De bruiloft heeft wat voeten in de aarde, want de platenmaatschappij van de Achy Breaky Heart-zanger adviseert hem niet te trouwen: hij is ontzettend populair bij een vrouwelijk publiek en een huwelijk zou hem weleens de nodige fans kunnen kosten.

Toch besluit Billy Ray het huwelijk voort te zetten, Tish is dan al in verwachting van zoon Braison. In 2000 krijgt het stel dochter Noah. Billy Ray adopteert ook Tish' kinderen uit een eerdere relatie: dochter Brandi en zoon Trace.

In 2010 kondigt Billy Ray aan te willen scheiden van Tish. 'Onoverkomelijke verschillen' geeft hij op als reden. "Zoals je je kunt voorstellen is dit een hele moeilijke tijd voor onze familie. We proberen het te laten werken, ondanks onze persoonlijke problemen. We zijn blij met jullie steun", zegt het koppel in een verklaring.

Lange tijd verschijnt er weinig nieuws rondom de scheiding, tot Billy Ray in maart 2011 een interview geeft waarin hij zegt dat de scheiding toch niet doorgaat. "Het gaat beter dan ooit met me. Veel mensen denken dat ik gescheiden ben, maar dat ben ik niet. Ik heb de scheiding stopgezet, want ik wilde mijn familie samen zien."

Billy Ray en Tish Cyrus enkele maanden voor ze voor het eerst een scheiding aanvroegen. Billy Ray en Tish Cyrus enkele maanden voor ze voor het eerst een scheiding aanvroegen. Foto: BrunoPress

Scheidingsaanvraag nummer 2: 13 juni 2013

Tish heeft er in juni 2013 genoeg van en vraagt na een huwelijk van bijna twintig jaar een scheiding aan bij de rechtbank van Tennessee. Ook zij schrijft dat er sprake is van onoverkomelijke verschillen.

De moeder van vijf wil de voogdij over de dan dertienjarige Noah. Het meisje zou haar vader wel mogen bezoeken. Daarnaast vraagt ze om alimentatie voor zichzelf en Noah en eist dat de zanger de kosten van een advocaat betaalt.

Dat het niet goed gaat tussen de twee is al langer onderwerp van roddels. Als Billy Ray in mei 2013 naar zijn huwelijk wordt gevraagd, antwoordt hij: "We hebben het allebei heel druk met het najagen van onze eigen dingen. We bekijken het per dag."

De twee geven het echter niet op. Een maand na de tweede scheidingsaanvraag maakt het stel bekend in relatietherapie te zijn en te werken aan hun relatie. De therapie was oorspronkelijk bedoeld om het huwelijk tot een goed einde te brengen, maar de liefde blijkt toch te sterk.

Scheidingsaanvraag nummer 3: 11 april 2022

Nu zeggen de twee weer uit elkaar te gaan. Ook dit keer zou er sprake zijn van onoverkomelijke verschillen. De kinderen zijn inmiddels allemaal volwassen, dus ruzie over voogdij hoeft er niet te komen, maar onduidelijk is of er sprake is van huwelijkse voorwaarden.

Tish, die manager is van dochter Miley, zegt dat ze verwacht dat alle gezamenlijke bezittingen eerlijk worden verdeeld. De kans dat het tóch weer goed komt lijkt kleiner dan de eerste twee keren: het stel woont al twee jaar niet meer samen, schrijft Tish in de scheidingsaanvraag.