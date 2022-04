Sis van Rossem is het er niet mee eens dat zij en haar broers Maarten en Vincent worden weggezet als 'mopperaars'. De kunsthistoricus vertelt in Veronica Superguide dat het moeilijk is om van dat imago af te komen.

De 77-jarige Van Rossem zegt dat haar broer Maarten ooit dat etiket opgeplakt heeft gekregen door de media. "Nou, kom daar maar eens van af. Wij worden alle drie gezien als mopperend." Ze is van mening dat dit komt doordat ze zichzelf zijn op tv en zich niet vrolijker voordoen.

"Dat ben je in Nederland dus als je niet de hele dag stralend en zonnig 'helemaal goed'-roepend onecht loopt te zijn. O ja, en ook vooral veel lachen, terwijl er meestal niets te lachen valt. Als je bent wie je bent, is het etiket snel geplakt."

Ook vertelt Van Rossem in het interview dat ze vindt dat zij en haar broer Vincent te weinig eer krijgen voor hun programma Hier zijn de Van Rossems. "Het programma wordt gemaakt door ons drieën, maar medialand doet alsof Vincent en ik niet bestaan."

Het achtste seizoen van Hier zijn de Van Rossems, waarin het drietal steden bezoekt en de geschiedenis ervan ontrafelt, gaat zaterdag 16 april van start.