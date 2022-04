Royce de Vries en zijn vriendin Amanda hebben elkaar dinsdag het jawoord gegeven, laat de advocaat aan RTL Boulevard weten. De zoon van Peter R. de Vries is al jaren samen met Amanda en kreeg met haar zijn zoon Fender.

Yvonne Coldeweijer deelt op Instagram details over de plechtigheid. "Royce had een mooi pak aan en Amanda een krijtstreeppak met een witte jas. Ze hield een prachtig bruidsboeket vast."

Zoon Fender, die voluit Fender Peter de Vries heet, was ook bij de plechtigheid aanwezig. De jongen werd op 15 november 2020 geboren. Zijn opa was heel lief voor hem, vertelde Royce de Vries eerder aan RTL Boulevard.

"Hij was een hele liefhebbende opa, die het gewoon heel fijn vond om tijd met zijn kleinkinderen te besteden. Hij is op de dag van de aanslag nog bij mij thuis langs geweest. Ik heb een foto dat hij met mijn zoontje op schoot zit. Dat is een hele dierbare foto voor mij."