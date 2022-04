Joss Stone is opnieuw zwanger. De zangeres, die begin 2021 moeder werd, maakt in een video op Instagram ook bekend dat ze in oktober vorig jaar een miskraam heeft gehad.

"Ik heb het geluk te kunnen aankondigen dat Cody en ik ons ​​tweede kind verwachten. Ik ben dolgelukkig dat Violet een broertje of zusje krijgt", aldus Stone, die een relatie met muzikant Cody DaLuz heeft.

De 35-jarige zangeres, bekend van hits als You Had Me en Tell Me 'Bout It, beviel in januari vorig jaar van haar dochter Violet.

Stone vertelt in de video in tranen over de miskraam die ze eind vorig jaar kreeg. "Het was echt verschrikkelijk, want het was mijn baby. Ik weet dat veel vrouwen dat meemaken. Het is iets waar je mee moet leren leven", aldus de zangeres.

"Maar na een storm komt er altijd een regenboog", zegt ze over haar zwangerschap. "Ik kan niet wachten om mijn baby vast te houden."