Britney Spears en haar verloofde Sam Asghari verwachten samen hun eerste kind, zo maakte het stel maandag bekend. De veertigjarige zangeres is al moeder van Sean Preston (16) en Jayden (15). Hoe gaat het eigenlijk met haar twee zoons?

Britney Spears is getrouwd met Kevin Federline als ze in september 2005 voor het eerst moeder wordt. Sean Preston Federline is haar eerste zoon en de geboorte van de jongen levert een mediastorm op. Al bij de eerste tekenen van een zwangerschap staan de paparazzi klaar om Spears zo vaak mogelijk op de foto te zetten. Achteraf vertelt de zangeres dat ze daardoor enorm veel stress heeft ervaren tijdens haar eerste zwangerschap.

Spears heeft met haar ex-man afspraken gemaakt over de zorg voor de kinderen: Sean Preston en Jayden zijn 70 procent van de tijd bij hun vader en de rest van de tijd bij hun moeder. Deze afspraken zijn gemaakt toen Spears onder curatele van haar vader stond. Aanwijzingen voor een wijziging in deze afspraken zijn er niet.

Sean Preston is de bekendste van de twee zoons. Een foto van hoe hij als baby bij zijn moeder op schoot zit terwijl zij een auto bestuurt levert flinke kritiek op. Op de foto's is te zien hoe de toen 25-jarige Spears haar half jaar oude zoon met één hand vasthoudt, terwijl ze met haar andere hand stuurt. Later zegt Spears dat ze dit alleen maar deed om aan de paparazzi te ontkomen, omdat de situatie niet veilig was voor haar zoon.

Britney Spears deelt op Instagram oude foto's van zichzelf en haar zoons. (Foto: Instagram/Britney Spears) Britney Spears deelt op Instagram oude foto's van zichzelf en haar zoons. (Foto: Instagram/Britney Spears)

Sean Preston is inmiddels zestien jaar oud en viert op 14 september zijn zeventiende verjaardag. De zoon van Federline en Spears houdt van pianospelen en is door zijn moeder regelmatig gefilmd tijdens het skateboarden. Inmiddels plaatst de zangeres nog zelden foto's van haar zoons: zij hebben zelf aangegeven liever niet te veel in de aandacht te staan en dus plaatst Spears alleen nog foto's met toestemming van beiden.

Jayden is volgens Spears haar muzikalere zoon. De inmiddels vijftienjarige zoon van de zangeres kan pianospelen en blinkt volgens zijn moeder uit in blues en jazz. "Zijn talent maakt me een beetje bang. Hij gaat zitten en speelt zomaar de blues. Echt eng hoe goed hij is", aldus de trotse Spears.

De zangeres heeft meerdere keren benadrukt hoe trots ze is op haar zoons en hoe moeilijk ze het soms vindt om ze ouder te zien worden. "Ze zijn al heel lang en ze groeien alleen maar verder. Vorige week gingen ze naar een schoolfeest en ik heb twee dagen gehuild: ze waren zo knap in pak", bekent de artieste op Instagram. Volgens Spears is er niets sterker dan de band tussen een zoon en zijn moeder. "Dat geloof ik echt."