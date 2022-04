Kendall Jenner houdt haar relatie met basketballer Devin Booker zoveel mogelijk uit de media, maar het model is al een tijd met hem samen en nu begint haar moeder steeds vaker over de kans op een elfde kleinkind. In gesprek met E Online vertelt Jenner dat ze daardoor best wat druk ervaart.

Kendall Jenner is de enige dochter van Kris Jenner die geen kind heeft. Het 26-jarige model heeft "100 procent" het gevoel dat haar moeder dat graag anders zou zien.

"Ze appt mij uit het niets: 'Het is tijd.' Alsof ik er zelf niets over te zeggen heb", aldus Jenner, die ook wel kan lachen om de berichten van haar moeder. Voor het model heeft het krijgen van kinderen op dit moment geen prioriteit: in 2020 vertelde ze nog dat ze zich de komende jaren volledig op haar modellencarrière wil storten.

Daarnaast kampt Jenner met een angststoornis, waar ze eerst mee wil leren omgaan. "Ik ben nog op zoek naar mijn pad in het leven, ook als het niet om werk gaat. Ik denk dat je aan het einde van het leven niet bezig bent met of je iedere dag gewerkt hebt of hoeveel geld je hebt verdiend. Ik denk dat je dan geeft om de relaties en de band met vrienden en familie."

Uiteindelijk wil Jenner zeker kinderen, zo heeft ze zelf gezegd. Maar aan Vogue vertelde ze in 2018 dat ze pas rond haar 28e of 29e daar serieus mee bezig wil zijn.