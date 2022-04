Britney Spears zegt maandag op Instagram dat ze zwanger is van haar derde kindje. Haar verloofde Sam Asghari - die ze in het bericht haar man noemt - heeft nog niet gereageerd. Het zou het derde kindje voor de veertigjarige zangeres worden en het eerste dat ze krijgt met Asghari.

Spears schrijft in haar bericht dat ze merkte dat ze was aangekomen na haar vakantie op Hawaï. Na het doen van een zwangerschapstest bleek ze zwanger, zegt ze.

De zangeres mag sinds november na dertien jaar weer over haar eigen leven beslissen, nadat de rechtbank van Los Angeles had bepaald dat de curatele waar ze onder leefde per direct beëindigd wordt. Dat hield ook in dat de ze weer mocht beslissen over medische keuzes.

Spears zei toen al in de rechtbank dat ze graag meer kinderen wil krijgen, maar dat dit niet kon doordat haar vader haar dwong een spiraaltje te houden.

In haar Instagram-bericht schrijft Spears dat ze bij haar vorige zwangerschap last had van een zwangerschapsdepressie. "Dat is echt verschrikkelijk en vrouwen praatten er toen niet over. Sommige mensen vonden het gevaarlijk als een vrouw klaagde met een baby in haar buik, maar nu praten vrouwen er elke dag over."

Spears heeft al twee kinderen met haar ex-man Kevin Federline, Sean en Jayden.