Chris Rock heeft twee weken na het incident bij de Oscars, waar hij een klap kreeg van Will Smith, tijdens een voorstelling weer een grap gemaakt over zijn aanvaring met de acteur. De komiek maakte de grap volgens People tijdens een optreden in de stad Indio in Californië.

"Het leven is goed. Ik heb eindelijk mijn gehoor weer terug", zei Rock. Tot nu toe zei hij op het podium vrijwel niets over de gebeurtenis.

Smith sloeg Rock tijdens de liveshow omdat hij een grap maakte over het kapsel van de vrouw van Smith, actrice Jada Pinkett Smith. Tijdens zijn eerste optreden na de ceremonie zei Rock dat hij de klap en de commotie daarna nog aan het verwerken was.

De Academy besloot afgelopen week dat Smith vanwege de klap tien jaar niet welkom is bij de Oscar-uitreikingen. Smith kreeg twee weken geleden tijdens de uitreiking een Oscar voor zijn rol in de film King Richard, over de vader van tenniszussen Serena en Venus Williams.