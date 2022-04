Tish Cyrus, de moeder van Miley Cyrus, wil scheiden van haar man Billy Ray Cyrus. TMZ heeft rechtbankdocumenten in handen waaruit blijkt dat de ouders van de zangeres er na een huwelijk van bijna dertig jaar een punt achter zetten.

In de papieren staat dat Tish aanvraagt dat hun echtelijke bezittingen eerlijk worden verdeeld. Er is geen sprake van strijd om voogdij, omdat de kinderen van het stel allemaal meerderjarig zijn. In de documenten stelt Tish dat ze al sinds 2020 niet meer samenwoont met haar man.

Het is niet de eerste keer dat het stel op het punt staat te scheiden. In 2010 vroeg Billy Ray al eens een scheiding aan, maar trok die aanvraag later weer in. Tish deed drie jaar later hetzelfde. Dit keer worden onoverkomelijke verschillen als reden van de scheiding opgegeven.

De ouders van Miley Cyrus trouwden in 1993 toen de zangeres een jaar oud was. Samen kregen ze ook zoon Braison en dochter Noah, die tevens zangeres is. Billy Ray adopteerde daarnaast dochter Brandi en zoon Trace (muzikant in de band Metro Station), die Tish uit een eerdere relatie kreeg.

Billy Ray heeft zelf ook een carrière als zanger. Hij scoorde begin jaren negentig een hit met Achy Breaky Heart en is ook te horen op de wereldwijde hit Old Town Road van Lil Nas X uit 2019.