Uit het archief

Nieuwspresentator Winfried Baijens is samen met fotograaf Hans-Peter van Velthoven in het archief gedoken en komt een aantal iets minder charmante foto's van zichzelf tegen. "Ik blijf het zeggen, gun jezelf nou af en toe gewoon even een metamorfose… Inzoomen is absoluut de moeite waard."