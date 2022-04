Johnny Depp heeft een eerdere rechtszaak over uitingen van zijn ex-vrouw Amber Heard verloren, maar nu hoopt hij alsnog zijn gelijk te halen. De acteur eist 50 miljoen dollar (46 miljoen euro) van zijn ex, die hem in onder andere een column in The Washington Post ervan beschuldigt tijdens hun relatie geweld te hebben gebruikt.

De rechtszaak in de Verenigde Staten begint deze maandag, gaat zes weken duren en zal naar verwachting wederom gevuld zijn met heftige details over de relatie. Depp en Heard trouwden in februari 2015. Anderhalf jaar later vroeg Heard een contactverbod aan. Hoewel de rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk draaide om een rectificatie en een schadevergoeding van The Sun - die Depp eiste omdat de krant hem een vrouwenmepper had genoemd - liep het in de rechtbank uit op een opeenstapeling van details die beide partijen waarschijnlijk liever niet naar buiten hadden willen brengen.

Zo bracht de zaak aan het licht dat de acteur tijdens het huwelijk bij een ruzie een vingertop had verloren, dat er ontlasting in bed was gevonden en dat een spiegel was besmeurd met een boodschap geschreven in bloed. Depp beschuldigde zijn ex-vrouw van het gebruiken van geweld, zij beschuldigde hem van hetzelfde. Tijdens de behandeling van de zaak ging het regelmatig over het drugsgebruik van de acteur: Depp zou regelmatig een combinatie van cocaïne, hasj en alcohol tot zich nemen en daardoor buiten bewustzijn raken. De acteur heeft het gebruik van de middelen niet ontkend.

In de rechtbank werd in 2020 duidelijk dat het huwelijk ook op andere vlakken niet altijd goed was. Zo beschuldigde Depp zijn ex-vrouw ervan tijdens hun huwelijk diverse affaires te hebben gehad. De namen James Franco en Elon Musk werden daarbij diverse keren genoemd.

De rechtszaak in de Verenigde Staten is van een iets andere aard, maar zal lijken op die tegen The Sun. Het grootste verschil: Depp klaagt zijn ex-vrouw aan en niet The Washington Post, waarin ze haar beweringen deed. De rechtszaak werd in 2019 al aangespannen en het gaat om zo'n 46 miljoen euro. Heard heeft meerdere malen gevraagd of de zaak geseponeerd kon worden en heeft op haar beurt ook haar ex-man aangeklaagd.

Maandag wordt de jury gekozen en het is de bedoeling dat de advocaten van het voormalige koppel vanaf dinsdag is het woord nemen. De hele rechtszaak kan, anders dan die in het Verenigd Koninkrijk, live gevolgd worden: camera's mogen er dit keer wel bij zijn.

Niet alleen Heard en Depp zullen hun verhaal doen, maar ook Elon Musk en James Franco. De twee mannen zijn bereid om mee te werken en hebben al toegezegd een verklaring af te zullen leggen. In rechtbankdocumenten valt te lezen dat ze zittingen digitaal zullen bijwonen.