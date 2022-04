Donny van de Beek is voor het eerst vader geworden. De voetballer en zijn vriendin Estelle Bergkamp hebben zaterdag dochter Lomée gekregen.

"Welkom op de wereld Lomée van de Beek - 09/04/2022", schrijft Van de Beek bij twee foto's. Ook Bergkamp deelt een foto van het kersverse gezin. "Het beste gevoel in de wereld", schrijft ze erbij. "Gisteren kwam onze kleine prinses op de wereld en ze heeft ons de meest trotse ouders ooit gemaakt."

In november maakte het stel bekend een kind te verwachten. De oud-Ajacied is sinds 2019 met zijn vriendin, de dochter van oud-voetballer Dennis Bergkamp. Het stel woont nu samen in Manchester. Van de Beek speelde voor Manchester United, voor hij in 2022 werd verhuurd aan Everton.