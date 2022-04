Voor de derde keer in een jaar tijd is er ingebroken in de auto van Monica Geuze. Dat deelt de presentatrice zondag op Instagram.

"Thanks aan de twee zwervers die vannacht om 03.00 mijn auto hebben opgeruimd", schrijft de beroemdheid. "Lekker mama trots maken zo op de zaterdagavond."

In april en september vorig jaar werd er ook ingebroken in de auto van Geuze. "Wat een tering trieste mensen heb je toch op deze aardkloot", schreef Geuze toen bij een foto van een ingeslagen achterruit van haar auto.

Tijdens de inbraak van vannacht zijn volgens de presentatrice verschillende spullen gestolen. "Hoop dat het Sophia Mae-pakket jullie huis als een thuis zal laten voelen, jullie de show stelen met mijn Burberry trenchcoat en jullie een hoop vrouwtjes mogen verleiden met die prachtige, maar vooral sexy Dsquared2 boots", schrijft ze.

Waar de auto van Geuze stond toen er werd ingebroken, is niet bekend.