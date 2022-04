Leontine Ruiters heeft officieel afscheid genomen van de achternaam Borsato, zo meldt de familie althans op het Instagram-account van hun nieuwe hond Obi.

Ruiters was tot hun scheiding in 2020 getrouwd met zanger Marco Borsato. De aanvraag om weer Ruiters te heten, zou ze in dat jaar hebben gedaan.

In een vraag-en-antwoordsessie verklaart de familie waarom het account van de hond te vinden is onder de naam Obi Ruiters. "Mama Leontine heet officieel nu weer Leontine Ruiters", luidt het antwoord. "Daarnaast vinden we Obi Ruiters ook simpelweg gewoon mooier klinken dan Obi Borsato."

Op het eigen account van Ruiters staat de naam Borsato nog wel, maar ook daar wordt een verklaring voor gegeven. Ze wilde haar gebruikersnaam eigenlijk veranderen, maar de beoogde naam was al bezet door een account dat niet meer wordt gebruikt. "Dus zijn we aan het kijken of we de rechten van de naam kunnen opvragen."

Ruiters plaatste in februari na 3,5 maand mediapauze weer een bericht op Instagram. De oud-presentatrice laste een pauze in toen Borsato van seksueel grensoverschrijdend gedrag werd beschuldigd. In november 2021 liet ze weten weer met haar toenmalige ex-man te daten.