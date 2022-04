Zomergasten-presentatrice Janine Abbring en Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars hebben een relatie. De twee lieten zich vrijdagavond voor het eerst in het openbaar zien op de rode loper van het Boekenbal in Amsterdam.

"Het thema van het Boekenbal is De Liefde en dat komt in ons geval toevallig heel goed uit", schrijft Abbring op Twitter bij een foto waarop Wollaars haar een kus geeft.

De 44-jarige Wollaars stuurde Abbring (46) in december een berichtje na een uitzending van Wintergasten om haar te complimenteren met het programma. De twee raakten daarna online aan de praat.

Toen Wollaars te gast was in een pilotuitzending van De Avondshow met Arjen Lubach, waar Abbring eindredacteur is, sloeg de vonk over.