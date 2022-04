James Jackson, een van de drie verdachten in de zaak rond de schietpartij op de hondenoppas van Lady Gaga, is deze week onverwachts vrijgelaten. Volgens het Los Angeles County Sheriff's Department is de vrijlating het gevolg van "een administratieve fout".

Welke fout er precies is gemaakt, is niet bekendgemaakt. Wel doet de politie in Los Angeles er alles aan om Jackson weer op te pakken. "Het onderzoek gaat door en het LASD Major Crimes Bureau is druk bezig om de heer Jackson weer in hechtenis te krijgen." Dat staat volgens People in een verklaring van de politie, waarin de vrijlating van Jackson "een vergissing" wordt genoemd.

De negentienjarige Jackson wordt ervan verdacht Ryan Fischer, de hondenoppas van Lady Gaga, te hebben neergeschoten toen hij de drie bulldogs van de zangeres uitliet. Fischer werd vier keer geraakt en lag daarna een maand in het ziekenhuis.

Twee honden gestolen

Bij de schietpartij namen de verdachten ook twee van de drie bulldogs mee, maar die werden later weer teruggebracht. Eind april vorig jaar werden drie mannen gearresteerd op verdenking van poging tot moord en diefstal. Daarnaast werden twee mensen, onder wie een vrouw die de honden terugbracht naar de politie, opgepakt op verdenking van medeplichtigheid.

Toen Fischer uit het ziekenhuis kwam, woonde hij lange tijd bij Lady Gaga in huis om te herstellen. "Ze is een goede vriendin voor me geweest", zei hij daarover. "Ze zorgde ervoor dat ik traumatherapie kreeg. Ik verbleef maanden in haar huis, mijn vrienden mochten langskomen, en door haar beveiligers voelde ik me heel veilig."