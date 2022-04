Gerard Joling mag naar verwachting vrijdag of zaterdag het ziekenhuis weer verlaten. De zanger werd vanwege een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen maar voelt zich inmiddels beter, laat zijn manager vrijdag weten aan het ANP.

Joling werd dinsdag opgenomen in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Vervolgens werd hij woensdag overgebracht naar Amsterdam UMC, Locatie VUmc, omdat zijn situatie verslechterde. Inmiddels voelt hij zich weer goed.

"Ze hebben gedaan wat ze wilden doen en nu is het afwachten", aldus de manager. Aan De Telegraaf vertelde de zanger eerder deze week dat de artsen donderdag met een drain vocht uit zijn longen zouden halen. "Lukt dat niet, dan moet ik vrijdag zelfs geopereerd worden", zei hij. Dat lijkt nu dus niet nodig.



Joling miste maandagavond al de start van de kaartverkoop voor concerten van de Toppers. De Toppers, bestaande uit Joling, Jan Smit, René Froger en Jeroen van der Boom, staan op 18 en 19 november in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.