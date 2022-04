Hoewel Britney Spears niet meer onder curatele van haar vader staat, moeten enkele zaken nog via een rechter worden afgehandeld. Er staan in juli drie rechtszaken gepland, waaronder een tussen de zangeres en haar moeder.

Op 13 juli dient de zaak tegen Tri Star, het managementbureau dat jarenlang samenwerkte met vader Jamie Spears, die ruim dertien jaar lang Britneys toezichthouder was. Mathew Rosengart, de advocaat van de zangeres, meent dat Tri Star "op geen enkele wijze heeft meegewerkt om informatie over Britney Spears te openbaren om zodoende duidelijkheid te scheppen".

De zangeres zegt dat ze tijdens haar curateleperiode door heeft moeten werken in Las Vegas, waar ze veel moest optreden, niemand mocht zien en een financiële toelage per week kreeg van haar vader, terwijl ze dagelijks duizenden dollars verdiende met haar werk.

De zaak tussen Britney en haar moeder Lynne komt op 20 juli voor. Lynne wil dat haar advocatenkosten van ruim 550.000 euro door haar dochter vergoed worden, omdat ze meent dat de zangeres mede dankzij de door haar ingehuurde advocaten weer 'vrij' is.

Advocaat Rosengart ziet dat heel anders. "Op geen enkele wijze kan worden aangetoond dat de curatele, of beter gezegd de voormalige curatele, verantwoordelijk kan worden gehouden voor kosten die gemaakt zijn door een derde partij, in dit geval Lynne Spears. Hoewel Lynne in haar recht stond om haar eigen juridische team in te schakelen van haar eigen geld, is er geen enkele basis om Britney daar nu tussen te plaatsen. Het is een zaak tussen Lynne en haar advocaten."

Tot slot dient er op 27 juli nog een zaak over "dingen die verder ter tafel komen". Hoe die dag er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.