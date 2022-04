Avril Lavigne gaat trouwen met haar vriend Mod Sun. De zangeres werd eind maart door hem ten huwelijk gevraagd tijdens een bezoekje aan Parijs. Het stel deelt foto's van het aanzoek bij de Eiffeltoren op Instagram.

De 37-jarige Lavigne en de 35-jarige pop-punkrocker Mod Sun zijn een jaar samen en willen de rest van hun leven met elkaar delen. "Ja, ik zal altijd van jou houden", schrijft de Canadese zangeres bij de verlovingsfoto's.

Mod plaatste op zijn sociale media: "Ik wist dat je de ware was vanaf de dag dat we elkaar ontmoetten. Voor altijd samen totdat onze dagen voorbij zijn."

Lavigne, bekend van hits als Complicated, Sk8er Boi en What The Hell, laat aan People weten dat dit "het meest perfecte en romantische aanzoek ooit was". "We zaten op een boot die over de Seine aan het varen was. Iemand speelde viool, er was champagne, er waren rozen. Het was alsof de tijd stilstond en we alleen met z'n tweetjes waren. Het aanzoek was een complete verrassing voor mij", aldus de zangeres, die een hartvormige diamanten ring van haar aanstaande echtgenoot kreeg.

"Ik wist vanaf onze eerste ontmoeting en samenwerking in de studio dat we een hele sterke connectie hadden. Het was alsof ik hem al mijn hele leven heb gekend, het voelde gewoon zo natuurlijk aan. Ik kijk er dan ook naar uit om het samen fijn en leuk te hebben, samen te werken, samen op tournee te gaan en samen te groeien", aldus Lavigne.

Het wordt Lavignes derde huwelijk. De zangeres was eerder getrouwd met Sum 41-zanger Deryck Whibley (2006-2010) en Nickelback-zanger Chad Kroeger (2013-2015). Mod Sun was niet eerder getrouwd.