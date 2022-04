Jaimie Vaes, de ex van Lil Kleine, heeft donderdagavond uitgehaald naar haar voormalige managementbureau NAMAN. NAMAN was tot voor kort de vertegenwoordiger van zowel Lil Kleine als Vaes. Zij meldde in het programma Khalid & Sophie dat zij inmiddels weg is bij het bureau.

Vaes vertelde dat zij na een incident op Ibiza niet goed werd begeleid. Nadat er in het hotel iets was gebeurd, rende zij naar de politie om aangifte te doen. Zij zette dat plan niet door, naar eigen zeggen mede op aandringen van haar management.

"Ik werd toen niet goed begeleid", aldus Vaes. "Ik denk nu dat ze niet 100 procent met mij waren. Er werd gekozen om een carrière te redden."

Ook zegt Vaes dat ze niet achter de gezamenlijke video stond die ze na het incident op Ibiza had opgenomen met haar ex-verloofde. "Ik werd voor mijn gevoel in een bepaalde richting gewezen", zegt ze daarover. Ze wilde niet ingaan op het incident zelf, omdat er een onderzoek naar loopt. "Maar er is het een en ander gebeurd wat niet oké was."

Vaes teleurgesteld over aanpak management

Vaes besloot na een tweede incident weg te gaan bij het managementbureau. Vorige maand kwam een video naar buiten waarin Lil Kleine in Amsterdam zijn toenmalige vriendin met haar hoofd tussen de deur van een auto klemde en sloeg.

Lil Kleine plaatste vorige week een filmpje op sociale media waarin hij spijt betuigde. "Ik werd toen heel kwaad", aldus Vaes. "Het was weer crisismanagement. Ik was heel teleurgesteld over die aanpak." Op dat moment besloot zij naar eigen zeggen ook van management te veranderen. "Mijn werkelijkheid is heel anders dan hoe hij zich voordoet in dat filmpje", stelt Vaes.

De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besliste twee weken geleden het voorarrest van de rapper onder voorwaarden te schorsen, waardoor hij de zaak in vrijheid mag afwachten. Hij zit momenteel in Thailand om naar eigen zeggen aan zichzelf te werken.

NAMAN was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.