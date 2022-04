Jaimie Vaes heeft aangifte gedaan tegen haar ex Lil Kleine. Dat liet haar advocaat Kim Beumer donderdag weten in het programma Khalid & Sophie. Vaes deed hier voor het eerst haar verhaal over de vermeende mishandelingen door de rapper.

Beumer zei niet wat voor aangifte er precies is gedaan tegen Lil Kleine, de artiestennaam van Jorik Scholten. "Het strafrechtelijk onderzoek neemt nu zijn koers", aldus de advocaat. Daarnaast moeten veel "civiele zaken" worden afgehandeld, zoals het verbreken van de relatie tussen Vaes en Lil Kleine. "Ze hadden geen huwelijk of partnerschap, maar ze hebben wel een minderjarige zoon."

Vaes vertelde dat het relatief goed met haar ging. "De ene dag gaat het beter dan de andere, maar het gaat stukken beter dankzij vrienden en familie. Het was een rotte periode." Zij stelde dat de relatie tussen haar en Scholten in het begin heel leuk was. "Jorik is niet altijd niet leuk. We hadden veel mooie momenten samen. Je houdt van iemand en je bent verliefd. Die dynamiek verschuift vervolgens langzaam."

Over de incidenten op Ibiza en recentelijk in Amsterdam kon Vaes naar eigen zeggen niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. Lil Kleine zou half februari het hoofd van Vaes tussen een autodeur hebben geklemd.

'Denk dat dit nodig was om uit deze situatie te komen'

Beelden van het incident lekten uit. Als die beelden niet zo expliciet naar buiten waren gekomen, had Vaes nog in dezelfde situatie gezeten, vertelt ze. "Dat was ongezond geweest. Voor mij, voor de situatie thuis. Ik denk dat dit nodig was, hoe heftig ook, om uit deze situatie te komen."

Na de beelden kreeg Vaes veel berichten van vrouwen die in soortgelijke situaties hadden gezeten. "Daardoor besefte ik: ik ben niet gek. Echt een heel grote groep vrouwen kampt met soortgelijke problemen."

De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besliste twee weken geleden dat Lil Kleines voorarrest onder voorwaarden wordt geschorst en dat hij dus de zaak in vrijheid mag afwachten.