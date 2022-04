Mark Gillis is opgelucht dat de politie donderdag een man heeft aangehouden die mogelijk betrokken is geweest bij de overval op hem in november. Maar de realityster en zoon van vakantieparkmiljonair Peter Gillis is pas echt gerustgesteld als ook de andere verdachten zijn aangehouden.

Dat laat hij weten aan De Telegraaf. Gillis spreekt van "een mooi begin". "Er was eerder een DNA-hit met de betreffende verdachte en ze hebben hem nu van zijn bed kunnen lichten. Ik was opgelucht, maar ik kan pas rustig ademhalen zodra de andere twee of drie verdachten worden aangehouden."

De recherche maakte donderdagochtend bekend een 39-jarige man uit Den Bosch te hebben aangehouden voor zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de overval op Gillis in het Brabantse Ommel. De verdachte werd opgepakt nadat er sporen van hem waren aangetroffen.

De man werd in zijn woning aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. De politie is nog op zoek naar twee of mogelijk drie andere daders. "Er zijn namelijk nog andere sporen die nu verder worden onderzocht door het NFI. Mogelijk leidt dat tot nieuwe matches. Verder onderzoek moet dat uitwijzen", meldt de politie.

Gillis werd in november 2021 overvallen bij zijn chalet op een vakantiepark in Ommel. In de dagen voor de overval werden in de directe omgeving enkele mannen gefilmd. Zij meldden zich na een uitzending van Opsporing Verzocht bij de politie, maar zijn geen verdachten in de zaak.

Sinds de overval gaat Gillis 's avonds niet meer alleen over straat. De realityster heeft beveiliging ingehuurd.