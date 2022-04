Johnny de Mol presenteert donderdagavond gewoon weer zijn talkshow HLF8. Dat bevestigt een woordvoerder aan NU.nl.

De Mol wilde woensdagavond aanvankelijk zijn talkshow niet presenteren naar aanleiding van een publicatie in opinieblad HP/De Tijd. Daarin staan details over de aangifte van zijn ex Shima Kaes tegen hem. Hélène Hendriks zou zijn talkshow overnemen, maar De Mol bedacht zich later.



Hij ontkende live in de uitzending de beschuldigingen. Talpa Network sluit zich aan bij deze verklaring en wil verder niet ingaan op de situatie. "De Mol presenteert ook donderdagavond gewoon zijn talkshow", bevestigt de woordvoerder.

De vraag of de zoon van Talpa Network-eigenaar John de Mol niet beter een tijd in de luwte had kunnen blijven, werd later op woensdagavond behandeld in onder meer Vandaag Inside. Dat programma wordt net als De Mols talkshow op Talpa Network-zender SBS6 uitgezonden.

"Vergeleken met al die andere mensen die thuiszitten en moeten afwachten, Ali B die niet weet waar hij aan toe is... Dan is het wel heel gek dat we wel doorgaan met het programma", zei Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee.

De juridisch adviseur van Kaes, Karim Aachboun, liet in een verklaring weten dat hij het "gepast" acht dat De Mol zijn taken neerlegt "totdat het rechtssysteem over zijn lot heeft geoordeeld".

De Mol ontkent beschuldigingen

De presentator zei woensdag dat het verhaal hem al tijden achtervolgt. Hij erkent dat de relatie met Kaes niet altijd harmonieus was en "zeker geen schoonheidsprijs verdient". "Maar met twee vingers in de lucht kan ik zeggen: er is niets van de beschuldigingen waar. Ik heb het allemaal niet gedaan en van mishandeling is zeker geen sprake."

"Reageren op deze beschuldigingen zou alleen maar een welles-nietesverhaal opleveren, met uiteindelijk een moddergevecht in de media. Daar hebben we tot dusverre niet aan meegedaan en daar ga ik nu ook niet aan meedoen", zei De Mol.

Hij zegt zich in de rechtbank te zullen verdedigen als het zover komt.