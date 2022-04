Magic Johnson toonde zich een trotse vader toen zijn zoon EJ publiekelijk uit de kast kwam, maar het kostte hem wel moeite om tot dat punt te komen. Dat vertelt de oud-topbasketballer in een documentaireserie die binnenkort verschijnt en waar Variety donderdag over schrijft.

De 29-jarige EJ kwam in 2013 publiekelijk uit de kast, maar vertelde zijn familie al drie jaar eerder dat hij op mannen valt. Aanvankelijk kon Johnson zijn teleurstelling niet onderdrukken, geeft hij toe.

"Als je opgroeit met een teamsport, vraag je je af of je zoon ook een sport gaat beoefenen", vertelt Johnson in The Call Me Magic, een serie die vanaf 22 april op Apple TV+ te zien is. "Toen ik zag dat hij poppen en verkleedpartijtjes leuk vond, dacht ik bij mezelf: waar ben je mee bezig?"

EJ legt uit dat zijn vader niet graag in het nauw gedreven wordt en moeite heeft met verrassingen. "Het was veel voor hem om te verwerken, hij schoot heen en weer." Zo zou de voormalige topsporter niet gewild hebben dat zijn zoon thuis modieuze sjaals droeg. "Het gaat niet zozeer om die sjaals, maar meer om of mijn vader wil zien wie ik ben."

Een paar maanden later bleek de basketbalicoon meer aan het idee gewend te zijn. "Hij knuffelde me zo hard", vertelt EJ. "Alsof hij de lucht uit me kneep. Toen wist ik dat er alleen nog maar liefde was." Volgens Johnson heeft zijn zoon hem veranderd: "Deze gast is zo trots op wie hij is."

Johnson, die vooral in de jaren tachtig groot succes had met de Los Angeles Lakers, wordt gezien als een van de beste basketballers aller tijden. Zijn zoon EJ verscheen in verschillende realityseries en is verder onder meer commentator bij modeshows.