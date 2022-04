De recherche heeft donderdagochtend een 39-jarige man uit Den Bosch aangehouden voor zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de overval op Mark Gillis in Ommel. De verdachte werd opgepakt nadat zijn DNA bij het sporenonderzoek was aangetroffen.

De man werd in zijn woning aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. De politie is nog op zoek naar twee of mogelijk drie andere daders.

Gillis werd in november 2021 overvallen bij zijn chalet op een vakantiepark in Ommel. In de dagen voor de overval werden in de directe omgeving enkele mannen gefilmd. Zij meldden zich vervolgens bij de politie, maar zijn geen verdachten in de zaak.

Beelden van de overval werden vorige week vertoond in Opsporing Verzocht. Daarop was te zien dat Gillis 's nachts voor zijn chalet op het vakantiepark door drie gemaskerde mannen wordt overmeesterd, wordt getaserd en tegen zijn hoofd wordt geschopt.

Sinds de overval gaat Gillis 's avonds niet meer alleen over straat. De realityster heeft beveiliging ingehuurd.