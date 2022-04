Een jury in Manhattan heeft rapper Kidd Creole woensdag schuldig bevonden aan doodslag in verband met een steekpartij in 2017 waarbij een dakloze man op straat overleed.

De rapper, wiens echte naam Nathaniel Glover is, stond vorige maand terecht voor de dood van John Jolly, meldt AP. Het dakloze slachtoffer werd in augustus 2017 twee keer met een steakmes in de borst gestoken in Manhattan.

Aanklagers beschuldigden Glover, medeoprichter van Grandmaster Flash and The Furious Five, van het neersteken van Jolly. Glover zou uit boosheid hebben gehandeld omdat hij dacht dat Jolly hem probeerde te versieren. Zijn advocaat voerde aan dat hij uit zelfverdediging had gehandeld. Op 4 mei bepaalt de rechter hoeveel straf de rapper krijgt.

Grandmaster Flash and the Furious Five

Grandmaster Flash and The Furious Five werden eind jaren zeventig opgericht in de Bronx. Het bekendste nummer van de groep is The Message uit 1982. Als eerste rapgroep werd de band in 2007 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.