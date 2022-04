De autoriteiten in de Amerikaanse hoofdstad Washington hebben dinsdag een vos gevangen en gedood die in de dagen daarvoor negen mensen had gebeten in de omgeving van het Capitool, waar het Amerikaanse parlement is gehuisvest.

Een van de slachtoffers van de vos was Ami Bera, een Democratische afgevaardigde uit de Amerikaanse staat Californië. Hij liet weten dat hij zich na de beet moest laten inenten tegen tetanus en hondsdolheid. De vos beet ook een verslaggever van Politico van achteren in haar enkel.

De vos werd "gevangen en op humane wijze geëuthanaseerd", zodat deze op hondsdolheid kon worden getest. Volgens een woordvoerder van de lokale gezondheidsdienst ging het om een volwassen vrouwtje. Haar jongen zijn gevonden en gevangen. Ambtenaren zeiden dat ze nog niet hadden besloten wat ze met de dieren gaan doen.

Er zijn geen andere vossen gevonden op het terrein van het Capitool, maar volgens de gezondheidsdienst leven er veel vossen in de stad. Tegen gezonde vossen ondernemen ambtenaren geen actie, maar het Capitool heeft burgers gevraagd het te melden wanneer ze agressieve, zieke of gewonde vossen zien.