Gerard Joling is woensdag vanwege een longontsteking van het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen overgebracht naar het VUmc in Amsterdam. De zanger vertelt aan De Telegraaf dat zijn toestand is verslechterd.

"In Amstelveen konden ze niet veel uitrichten voor me en daarom is besloten me over te brengen", aldus de 61-jarige zanger. "Ik lig nu op mijn kamer te wachten op wat er komen gaat."

Joling zegt dat de komende dagen spannend voor hem zullen zijn. "Donderdagmiddag, zo is me verteld, gaan ze via mijn rug een drain naar binnen brengen. Die moet het vocht uit mijn long zien te krijgen. Lukt dat niet, dan zal ik vrijdag zelfs geopereerd moeten worden. Ik ben er allemaal wel van geschrokken, het is heftig en pittig!"

Toch blijft de zanger positief, zo laat hij aan de krant weten. "Ik blijf positief denken, maar de pijn is alleen niet normaal." Het is niet bekend hoelang Joling nog in het ziekenhuis moet blijven.

Joling miste maandagavond al de start van de kaartverkoop voor concerten van de Toppers in de Johan Cruijff ArenA. De Toppers, bestaande uit Joling, Jan Smit, René Froger en Jeroen van der Boom, staan op 18 en 19 november in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.