Johnny de Mol zegt dat er niets waar is van de nieuwe aantijgingen van zijn ex Shima Kaes tegen hem, waarover HP/De Tijd woensdag berichtte. Zichtbaar aangedaan opende De Mol woensdag zijn talkshow HLF8 met een verklaring. Hij zegt daarin dat hij twijfelde of hij het programma wel moest presenteren.

"Voor mij zijn er wel leukere dagen geweest. Er is vandaag een publicatie verschenen waarin mijn ex mij opnieuw heeft beschuldigd dat ik haar heb geslagen, geschopt en gewurgd", begon De Mol zijn verklaring.

Eerder op de dag meldde HP/De Tijd dat Shima Kaes, de ex van De Mol, vorige week twee dagen uitgebreid gehoord is door de politie over haar aangifte tegen de presentator wegens mishandeling. In het artikel beschrijft de krant uitgebreid de details van Kaes' aangifte.

Shima Kamali Sarvestani, zoals ze voluit heet, had van 2014 tot en met 2015 een relatie met De Mol. Ze zegt in 2015 driemaal te zijn mishandeld door de presentator: op vakantie in Mexico, in Amsterdam en op Ibiza. In 2020 deed ze aangifte van mishandeling en poging tot doodslag tegen De Mol.

De Mol zegt dat het verhaal hem al tijden achtervolgt en erkent dat de relatie met Kaes "niet altijd harmonie was" en "zeker geen schoonheidsprijs verdient". "Maar met twee vingers in de lucht kan ik zeggen: er is niets van de beschuldigingen waar. Ik heb het allemaal niet gedaan en van mishandeling is zeker geen sprake."

"Reageren op deze aantijgingen zou alleen maar een welles-nietes verhaal opleveren met uiteindelijk een moddergevecht in de media en daar hebben we tot dusverre niet aan meegedaan en daar ga ik nu ook niet aan meedoen", zegt De Mol. "Dat is best lastig."

De Mol zegt zich te zullen verdedigen in de rechtbank wanneer het zover komt.