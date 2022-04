Shima Kaes, de ex van Johnny de Mol, is vorige week twee dagen uitgebreid gehoord door de politie over haar aangifte tegen de presentator wegens mishandeling, meldt HP/De Tijd. Ze deed in 2020 aangifte van mishandeling en poging tot doodslag tegen hem.

Shima Kamali Sarvestani, zoals ze voluit heet, had van 2014 tot en met 2015 een relatie met De Mol. Ze zegt in 2015 driemaal te zijn mishandeld door de presentator: op vakantie in Mexico, in Amsterdam en op Ibiza.

HP/De Tijd, dat de volledige aangifte in handen heeft, schrijft dat er volgens Kaes meerdere getuigen waren toen ze in Amsterdam geslagen werd door haar ex. Het is niet duidelijk of deze getuigen ook zijn gehoord.

Het geweldsincident op Ibiza zou hebben plaatsgevonden na een trouwerij op het Spaanse eiland, waarbij de familie De Mol ook aanwezig was. Kaes zou na de ceremonie in elkaar zijn geslagen door De Mol en de gang van het hotel op zijn gevlucht. Daar kwam ze Els Verberk, de vrouw van Johnny's vader John de Mol, tegen. Verberk zou haar vervolgens naar een ander hotel hebben gestuurd, zodat haar gehavende gezicht niet in verband zou worden gebracht met Johnny de Mol.

Kaes zou bij de aangifte meerdere foto's van haar verwondingen hebben geleverd die overeenkomen met het verhaal dat ze vertelt. Daarnaast is er een medisch dossier van een huisarts die ze bezocht na de vermeende mishandeling op Ibiza en een medisch verslag van de eerste hulp die ze na de klap zou hebben gekregen in de Amsterdamse Harbour Club.

De juridisch adviseur van Kaes, Karim Aachboun, bevestigt dat zijn cliënte door de recherche is gehoord. Peter Plasman, de advocaat van de familie De Mol, wilde niet reageren op het verhaal in HP/De Tijd. De Mol ontkende in 2020 - vlak na de aangifte - in de talkshow Op1 dat hij Kaes heeft mishandeld.