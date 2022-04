De tourcrew van Justin Bieber kan achttien maanden lang gebruikmaken van een service die online therapie aanbiedt. De zanger maakte woensdag bekend dat hij die dienst aanbiedt aan de ruim 250 mensen die werken aan zijn wereldtournee.

"Als ik iets geleerd hebt door de jaren heen, dan is het wel dat we allemaal onze ups en downs hebben. En dat we allemaal soms hulp nodig hebben", aldus de 28-jarige in een statement. "Dat ik nu in staat ben gratis therapie aan te bieden aan mijn tourfamilie is een zegening."

De zanger vergeet ook zijn fans niet. Zij kunnen de therapieservice die Bieber gebruikt een maand lang uitproberen.