De Amerikaanse roddelblogger die eerder dit jaar een smaadzaak verloor van Cardi B, moet alle video's die ze over de rapper maakte verwijderen. Ook mag Tasha K. geen uitspraken meer doen over Cardi's persoonlijke leven.

Tasha K. maakte 21 video's over de rapper. Ze heeft vijf dagen om die te verwijderen van sociale media en YouTube.

De roddelblogger schreef en vertelde op YouTube zeker te weten dat Cardi B gewerkt heeft als prostituee, destijds herpes heeft opgelopen en cocaïne gebruikte. Bovendien heeft de rapper volgens Tasha K. haar echtgenoot bedrogen.

In de rechtbank vertelde Cardi B dat ze last had van angstaanvallen en depressieve gevoelens en dat ze zelfs overwogen heeft om haar leven te beëindigen.

Cardi klaagde Tasha aan voor smaad, inbreuk op haar privacy en het veroorzaken van emotionele schade. De rechter stelde haar in het gelijk en sommeerde de vlogger eind januari een schadevergoeding van ruim een miljoen euro te betalen. De aanklacht stamt uit november 2019.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).