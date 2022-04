Yvonne Coldeweijer moet volgende week voor de rechter verschijnen. Het kort geding is volgens de eigenaar van juicekanaal Life of Yvonne aangespannen door Samantha Steenwijk. De zangeres zou een rectificatie en 5.000 euro willen vanwege een video waarin Coldeweijer beweert dat Steenwijk illegale dieetpillen heeft gebruikt om af te vallen.

Coldeweijer zegt in een video op YouTube een dagvaarding van Steenwijks advocaat te hebben ontvangen. Het management van Steenwijk wilde niet bevestigen dat de zangeres een rechtszaak tegen de roddelvlogger heeft aangespannen.

De rechtbank in Amsterdam laat weten dat op vrijdag 15 april een kort geding tegen Coldeweijer dient, maar doet geen uitspraken over door wie dat is aangespannen. Over een kort geding op dinsdag 12 april is niets bekend bij de rechtbank.

Coldeweijer vertelt in haar video dat ze al enkele weken contact heeft met de advocaat van Steenwijk. Ze werd door hem aangesproken na een video waarin ze beweerde dat Steenwijk niet afviel door paardrijden en kleinere porties eten, zoals de zangeres zelf zegt, maar door illegale dieetpillen.

Coldeweijer baseerde zich op twee bronnen, maar geeft toe geen wederhoor te hebben gepleegd. Ze verwijderde de video en plaatste een rectificatie waarin ze schreef dat Steenwijk het gebruik van de pillen ontkent.

Steenwijk en haar advocaat nemen daar echter geen genoegen mee. Zij willen dat Coldeweijer opschrijft dat het verhaal onwaar is, wat de roddelvlogger weigert. De zangeres zou de rectificatie onder haar voorwaarden nu via een kort geding willen afdwingen. Ook wil ze dat Coldeweijer haar 5.000 euro betaalt en haar bronnen prijsgeeft. De juicekanaaleigenaar zegt dat onder geen voorwaarde te doen.