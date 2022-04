Kiki Bertens is moeder geworden van een zoon. De man van de oud-tennisster deelt dinsdag via Instagram dat ze hun zoon Mats hebben genoemd.

"Welkom, lieve Mats. Trots op m'n kanjers", schrijft Remko de Rijke, de echtgenoot van Bertens, bij een foto van het drietal.

De dertigjarige Bertens kondigde in oktober vorig jaar aan in verwachting te zijn. Ze was toen drie maanden gestopt met haar professionele tenniscarrière. Vorige maand poseerde ze hoogzwanger voor het magazine Helden.

"Wat heb ik getwijfeld of ik dit wel wilde. Hoogzwanger, opgeblazen en herken mijn eigen lichaam totaal niet meer terug. De laatste loodjes en dan hopelijk steeds meer de oude", schreef ze op Instagram over de fotoshoot.

Bertens en De Rijke trouwden in 2019. De Rijke was de fysiotherapeut van de tennisster gedurende haar carrière.