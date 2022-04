Paskal Jakobsen kijkt niet graag terug naar interviews die hij op jongere leeftijd gaf. De zanger van de band BLØF bestempelt zijn oude zelf dinsdag in Veronica Superguide als "arrogant ventje".

"Als ik mezelf terugzie, bij een TMF-interview of zo, dan zie ik een opgeschoten, eager ventje", vertelt Jakobsen. "Ik kan

er ook niet meer naar kijken, zo'n arrogant ventje."

Jakobsen, die dit jaar met zijn band hun dertigjarig jubileum viert, zegt zijn jongere zelf de rust te gunnen die hij als volwassene ervaart. Hij heeft nu minder last van bewijsdrang en zenuwen. "Ik zou willen dat ik het 25 jaar geleden beleefde zoals ik het nu, op mijn 48e, beleef. Ik ben nu rustiger en ik kan meer genieten van het moment."

De zanger beschouwt de lange reeks hits die hij met zijn band heeft gescoord als hun grootste succes. "Stel, we doen een show en we kiezen ervoor om alleen onze hits te spelen, dan kunnen we dertig, veertig nummers spelen die iedereen kent. Dat is toch geweldig?"

BLØF brengt op 8 april de nieuwe plaat Polaroid uit. Op 8 en 9 april treedt de band op in Ziggo Dome in Amsterdam.