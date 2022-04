André Hazes en zijn ex Monique Westenberg brengen de komende weken samen met hun zoontje André jr. door in het buitenland. De twee hopen daar uit te vinden hoe hun toekomst als gezin eruit moet zien, schrijft Westenberg dinsdag op Instagram.

"Wij checken even uit. Met en voor elkaar", begint ze haar bericht. "Het afgelopen jaar was een achtbaan voor ons allemaal. Er is nu rust, maar door externe factoren is er weinig mogelijkheid dit met elkaar te ervaren."

"Om te kijken welke vorm we nodig hebben als gezin, zullen we de aankomende weken samen zijn. Het belangrijkste hierin is voor ons dat onze zoon in alle vrijheid tijd met zowel mama als papa kan doorbrengen, waar we samen onszelf kunnen zijn", aldus Westenberg.

Op een foto is te zien hoe Westenberg en haar zoontje wachten op een vliegtuig, waarmee ze naar Hazes zullen vliegen. Waar dat precies is, vertelt ze niet.

Hazes en Westenberg hadden tussen 2014 en 2021 een relatie. In 2016 werd hun zoon André jr. geboren. Eind 2019 waren Hazes en Westenberg kort uit elkaar, toen Hazes een paar maanden een relatie had met Bridget Maasland. Nadat Hazes en Westenberg in 2021 opnieuw uit elkaar waren gegaan, was hij tijdelijk samen met Sarah van Soelen.