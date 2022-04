Muzieksucces komt popzanger Antoon niet aanwaaien. De populaire artiest vertelt dinsdag aan het AD dat hij een sociaal leven weliswaar belangrijk vindt, maar zijn carrière voor wil laten gaan. Dat ging ten koste van zijn vorige relatie.

"Het belangrijkste is dat je muziek als hobby, maar tegelijk als je belangrijkste tijdsbesteding ziet", vertelt de twintigjarige zanger, wiens echte naam Valentijn Verkerk is. "Talent is niet genoeg, het gaat om toewijding. Je kunt wel zeggen dat het je droom is het te maken in de muziek, maar dan kun je niet gamen, tv-kijken, op de bank hangen of blowen. Dat doe ik dus allemaal niet."

Verkerk wil vrienden en vrije tijd niet uitvlakken. "Tuurlijk, een sociaal leven is ook belangrijk, maar mijn carrière gaat nu voor. Dat snapt niet iedereen. Mijn laatste relatie is erop stukgelopen. Een meisje met wie ik samen ben, moet begrijpen dat muziek mijn leven is."

Muziek is intussen ook een manier om zijn privéleven een plek te geven. Anderhalf jaar geleden verloor Verkerk zijn moeder, waar hij het nummer Onweer over schreef. Haar dood is "het enige in mijn leven wat me mentaal echt dwarszit", vertelt de zanger.

'Weet nu dat over mijn verdriet praten geen gezeik is'

"Toen het gebeurde, dacht ik: niet zeiken nu, Tijn, doorbeuken. Zo deden we altijd bij ons in de familie. Ik heb m'n verdriet weggestopt en ben elke dag muziek gaan maken. Zes maanden later stond mijn carrière op de rails, maar was ik helemaal kapot. Ik heb drie dagen in mijn bed gelegen, niets gegeten, wilde met niemand praten. Het kostte me echt moeite weer aan de slag te gaan."

Verkerk vertelt dat hij sindsdien af en toe naar een psycholoog gaat. "Dat heeft wel wat veranderd. Ik weet nu dat over mijn verdriet praten geen gezeik is. Maar het probleem is dat ik niet meer over die dingen praat als ik eenmaal lekker ga. Dan wil ik door, snap je? Die drive is de reden dat ik nu zo succesvol ben, maar tegelijk ook mijn valkuil. Het is dubbel."

Antoon is de best beluisterde Nederlandse artiest van het moment. Hij kreeg onlangs een platina plaat voor Vluchtstrook en staat sinds drie weken op de hoogste plek van de Top 40 met Hallo.